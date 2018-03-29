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ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

Підсумковий випуск новин за 21:00: Київ без води. Цькування у школі

Випуск новин 196 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 29 березня станом на 21:00 – 30 березня з 10 години ранку у Києві на добу відключать воду. Висміювання між дітьми часто призводить до страшних наслідків, а ще бувають погрози, образи та бійки, все це називається булінг, і стикалося з ним 90% учнів в Україні.

Також у випуску:

Донька Сергія Скрипаля вийшла з критичного стану.

Путін хоче розподілити світ на зони впливу.

Журнал "Time" на своїй обкладинці зобразив Путіна вобразі царя.

Теги: Новини України Діти Освіта Новини Києва Випуск новин
Джерело: 24 Канал
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