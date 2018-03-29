Підсумковий випуск новин за 21:00: Київ без води. Цькування у школі

У підсумковому випуску новин за 29 березня станом на 21:00 – 30 березня з 10 години ранку у Києві на добу відключать воду. Висміювання між дітьми часто призводить до страшних наслідків, а ще бувають погрози, образи та бійки, все це називається булінг, і стикалося з ним 90% учнів в Україні.

Також у випуску: Донька Сергія Скрипаля вийшла з критичного стану. Путін хоче розподілити світ на зони впливу. Журнал "Time" на своїй обкладинці зобразив Путіна вобразі царя.