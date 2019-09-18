Підсумковий випуск новин за 21:00: Книжковий форум у Львові. Справи Антикорупційного суду

У підсумковому випуску новин за 18 вересня станом на 21:00 – у Львові розпочався BookForum 2019. Книгомани з усієї України та світу з'їжджаються сюди, аби придбати літературні новинки та взяти участь у дискусіях. Верховна Рада розвантажила роботу Антикорупційного суду. Народні депутати внесли зміни в закон і забрали у нього більше трьох тисяч справ.

Також у випуску: Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що ще 2 вересня дав згоду на так звану формулу Штайнмаєра. Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича. Убивство чиновника на Запоріжжі.

Джерело: 24 канал