Підсумковий випуск новин за 21:00: Книжковий форум у Львові. Справи Антикорупційного суду
У підсумковому випуску новин за 18 вересня станом на 21:00 – у Львові розпочався BookForum 2019. Книгомани з усієї України та світу з'їжджаються сюди, аби придбати літературні новинки та взяти участь у дискусіях. Верховна Рада розвантажила роботу Антикорупційного суду. Народні депутати внесли зміни в закон і забрали у нього більше трьох тисяч справ.
Також у випуску:
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомив, що ще 2 вересня дав згоду на так звану формулу Штайнмаєра.
Кабінет міністрів звільнив голову Українського інституту національної пам'яті Володимира В'ятровича.
Убивство чиновника на Запоріжжі.
Джерело: 24 канал
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