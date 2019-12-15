Підсумковий випуск новин за 21:00: Контрабанда на кордоні з Польщею. Кавовий бізнес в Україні

У підсумковому випуску новин за 15 грудня станом на 21:00 – понад сто кілограмів бурштину польскі прикордонники вилучили у двох українців. Партію контрабанди оцінили у 50 тисяч євро. Україна посіла третє місце в Європі за кількістю відкритих кав'ярень: у 2019 році з'явилось 225 нових закладів, що на 16% більше, ніж минулорічний показник.

Також у випуску: Вифлеємський вогонь миру традиційно прибув в Україну. Щороку, напередодні Різдва, пластуни привозять його з Австрії. Російський канал показав в ефірі коментар президента Зеленського, який раніше голосно анонсував як повноцінне інтерв'ю. Перед візитом Зеленського до Азербайджану Україна видала Баку їхнього опозиційного активіста Ельвіна Ісаєва. На південному заході Китаю затопило вугільну шахту: щонайменше четверо осіб загинуло, ще 14 вважаються зниклими безвісти.