Підсумковий випуск новин за 21:00: Коронавірус у світі. Військова допомога Україні від США

У підсумковому випуску новин за 7 березня станом на 21:00 – на лайнері Grand Princess біля берегів Каліфорнії виявили 21 людину, інфіковану коронавірусом. Натомість у Китаї завалився готель, в якому відбували каранти люди з підозрою на коронавірус. Вашингтон надасть Україні військову допомогу у розмірі 125 мільйонів доларів. Про це Конгрес неофіційно повідомив телеканалу CNN.

Також у випуску: Експрем'єр Олексій Гончарук полетів у відпустку до Португалії. Путін виступив із заявою спростити видачу громадянства для людей з "країн, близьких соціокультурно". Юристи вважають, що суд у справі збитого літака MH17 триватиме щонайменше 5 років. Українцям досі не повернули гроші за скасовані рейси Ernest Airlines.