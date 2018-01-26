Підсумковий випуск новин за 21:00: Квартири для бійців АТО. Скандал у шкільній їдальні

У підсумковому випуску новин за 26 січня станом на 21:00 – у Львові завершили будівництво першого будинку для родин бійців АТО. У школі на Дніпропетровщині співробітниця їдальні клала їжу в тарілки дітей руками. Діти це зняли на телефони і виклали в інтернет, їхні батьки шоковані.

Також у випуску: Подробиці розслідування падіння гвинтокрила у Кременчуці. Обіцянки президента Порошенка в Давосі. На форум у Давосі Трамп прилетів кортежем із 6 вертольотів. Ворожі снайпери кожного дня обстрілюють захисників Зайцевого.