Підсумковий випуск новин за 21:00: Квартири для бійців АТО. Скандал у шкільній їдальні
Випуск новин 22:08, 26 січня 207 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 26 січня станом на 21:00 – у Львові завершили будівництво першого будинку для родин бійців АТО. У школі на Дніпропетровщині співробітниця їдальні клала їжу в тарілки дітей руками. Діти це зняли на телефони і виклали в інтернет, їхні батьки шоковані.
Також у випуску:
Подробиці розслідування падіння гвинтокрила у Кременчуці.
Обіцянки президента Порошенка в Давосі.
На форум у Давосі Трамп прилетів кортежем із 6 вертольотів.
Ворожі снайпери кожного дня обстрілюють захисників Зайцевого.
Джерело: 24 Канал
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