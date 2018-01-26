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НОВИНИ КРЕМЕНЧУКА ДАВОС ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Підсумковий випуск новин за 21:00: Квартири для бійців АТО. Скандал у шкільній їдальні

Випуск новин 22:08, 26 січня 207 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 26 січня станом на 21:00 – у Львові завершили будівництво першого будинку для родин бійців АТО. У школі на Дніпропетровщині співробітниця їдальні клала їжу в тарілки дітей руками. Діти це зняли на телефони і виклали в інтернет, їхні батьки шоковані.

Також у випуску:

Подробиці розслідування падіння гвинтокрила у Кременчуці.

Обіцянки президента Порошенка в Давосі.

На форум у Давосі Трамп прилетів кортежем із 6 вертольотів.

Ворожі снайпери кожного дня обстрілюють захисників Зайцевого.

Теги: АТО Скандал Новини Львова Випуск новин Нерухомість Новини Дніпра Освіта
Джерело: 24 Канал
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