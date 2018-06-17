Підсумковий випуск новин за 21:00: Марш рівності у Києві. Стрілянина на фестивалі у США

У підсумковому випуску новин за 17 червня станом на 21:00 – більше 3 тисяч людей пройшлися Києвом у Марші рівності – завершального заходу форуму "КиївПрайд". В американському місті Трентоні на фестивалі Art All Night в результаті стрілянини 20 людей отримали поранення.

Також у випуску: Олег Сенцов голодує вже 34 дні, про жах, який переживає голодуючий, розповів Мустафа Джемілєв. Під Харковом авто влетіло у групу велосипедистів, внаслідок аварії загинула жінка. МЗС Греції та Македонії підписали історичну угоду про перейменування колишньої Югославської Республіки. Війна зі смертю: День медика на передовій.