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Підсумковий випуск новин за 21:00: Марш рівності у Києві. Стрілянина на фестивалі у США

Випуск новин 64 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 17 червня станом на 21:00 – більше 3 тисяч людей пройшлися Києвом у Марші рівності – завершального заходу форуму "КиївПрайд". В американському місті Трентоні на фестивалі Art All Night в результаті стрілянини 20 людей отримали поранення.

Також у випуску:

Олег Сенцов голодує вже 34 дні, про жах, який переживає голодуючий, розповів Мустафа Джемілєв.

Під Харковом авто влетіло у групу велосипедистів, внаслідок аварії загинула жінка.

МЗС Греції та Македонії підписали історичну угоду про перейменування колишньої Югославської Республіки.

Війна зі смертю: День медика на передовій.

Теги: Новини Києва Випуск новин Новини США Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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