Підсумковий випуск новин за 21:00: Марш рівності у Києві. Стрілянина на фестивалі у США
У підсумковому випуску новин за 17 червня станом на 21:00 – більше 3 тисяч людей пройшлися Києвом у Марші рівності – завершального заходу форуму "КиївПрайд". В американському місті Трентоні на фестивалі Art All Night в результаті стрілянини 20 людей отримали поранення.
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Джерело: 24 Канал
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