Підсумковий випуск новин за 21:00: Мітинг у Києві. Зеленський хоче розробити вимоги для ЗМІ

У підсумковому випуску новин за 9 листопада станом на 21:00 – під стінами посольства Польщі в Києві вже зібрались люди з вимогами звільнити українського активіста і добровольця Ігоря Мазура, якого затримали у Польщі на вимогу Росії. Володимир Зеленський доручив Кабміну до кінця року розробити вимоги до новин у ЗМІ. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

Також у випуску:

Під стінами посольства Польщі в Києві вже зібрались люди з вимогами звільнити українського активіста і добровольця Ігоря Мазура, якого затримали у Польщі на вимогу Росії.

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