Підсумковий випуск новин за 21:00: Мітинг у Києві. Зеленський хоче розробити вимоги для ЗМІ
У підсумковому випуску новин за 9 листопада станом на 21:00 – під стінами посольства Польщі в Києві вже зібрались люди з вимогами звільнити українського активіста і добровольця Ігоря Мазура, якого затримали у Польщі на вимогу Росії. Володимир Зеленський доручив Кабміну до кінця року розробити вимоги до новин у ЗМІ. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.
Також у випуску:
Під стінами посольства Польщі в Києві вже зібрались люди з вимогами звільнити українського активіста і добровольця Ігоря Мазура, якого затримали у Польщі на вимогу Росії.
На східному узбережжі Австралії вирують лісові пожежі. Стихія завдала непоправної шкоди тваринному світу регіону.
У столиці Німеччини відбулись урочисті заходи з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. До Берліна приїхали лідери Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, Словаччини та країн Балтики.
Сьогодні в Україні святкують День української писемності й мови.