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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Мітинг у Києві. Зеленський хоче розробити вимоги для ЗМІ

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 9 листопада станом на 21:00 – під стінами посольства Польщі в Києві вже зібрались люди з вимогами звільнити українського активіста і добровольця Ігоря Мазура, якого затримали у Польщі на вимогу Росії. Володимир Зеленський доручив Кабміну до кінця року розробити вимоги до новин у ЗМІ. Відповідний указ оприлюднено на сайті президента.

      Також у випуску:

      Під стінами посольства Польщі в Києві вже зібрались люди з вимогами звільнити українського активіста і добровольця Ігоря Мазура, якого затримали у Польщі на вимогу Росії.

      На східному узбережжі Австралії вирують лісові пожежі. Стихія завдала непоправної шкоди тваринному світу регіону.

      У столиці Німеччини відбулись урочисті заходи з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. До Берліна приїхали лідери Польщі, Угорщини, Болгарії, Чехії, Словаччини та країн Балтики.

      Сьогодні в Україні святкують День української писемності й мови.

      blog_ava
      На вимогу Росії в Польщі затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура
      сьогодні
      16936
      Теги: Випуск новин Протести Володимир Зеленський
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