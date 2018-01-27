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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Моторошний теракт у Кабулі. Фільм про Василя Сліпака

Випуск новин 22:06, 27 січня 246 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 27 січня станом на 21:00 – зранку терорист-смертник підірвав машину "швидкої" в урядовому кварталі. Загинуло 95 людей, поранених – півтори сотні. У Чернігові відбувся допрем'єрний показ фільму про оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі.

Також у випуску:

У Криму ОМОНівці оточили приміщення, де відбувалися збори рідних політичних в'язнів.

День пам'яті про жертв Голокосту.

У Маріуполі зустріли військовослужбовців 56-ї бригади ЗСУ.

Як подружжя з Донецька боронить рідний Донбас.

Теги: АТО Жертви Випуск новин Афганістан Теракт
Джерело: 24 Канал
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