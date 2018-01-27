Підсумковий випуск новин за 21:00: Моторошний теракт у Кабулі. Фільм про Василя Сліпака
Випуск новин 22:06, 27 січня 246 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 27 січня станом на 21:00 – зранку терорист-смертник підірвав машину "швидкої" в урядовому кварталі. Загинуло 95 людей, поранених – півтори сотні. У Чернігові відбувся допрем'єрний показ фільму про оперного співака Василя Сліпака, який загинув на Донбасі.
Також у випуску:
У Криму ОМОНівці оточили приміщення, де відбувалися збори рідних політичних в'язнів.
День пам'яті про жертв Голокосту.
У Маріуполі зустріли військовослужбовців 56-ї бригади ЗСУ.
Як подружжя з Донецька боронить рідний Донбас.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Медики госпіталізували Борислава Березу: відомі причини27 листопада 2017 , 15:42
Бережись харасменту: сексуальні домагання в Україні18 жовтня 2017 , 20:05
Вбивство Аміни Окуєвої в Києві: правоохоронці дали перший коментар30 жовтня 2017 , 22:03
Підсумковий випуск новин за 21:00: Повернення Саакашвілі. Борги на мільярди гривень9 вересня 2017 , 22:26
Випуск новин за 19:00: Масштабна аварія у Тернополі. Закриття російського консульства1 вересня 2017 , 20:08
Підсумковий випуск новин за 21:00: Справа Димінського. Чергова перемога України17 грудня 2017 , 21:58