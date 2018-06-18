01:13
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин

Підсумковий випуск новин за 21:00: "Нафтогаз" подав апеляцію. Крим хочуть перейменувати

Випуск новин 231 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 18 червня станом на 21:00 – "Нафтогаз" подав апеляцію для відновлення арешту активів "Газпрому". Окупований Російською Федерацією український півострів Крим пропонують перейменувати на "Республіка Крим – Таврида".

Також у випуску: 

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова зустрілась з російським омбудсменом Тетяною Москальковою.

США закликали негайно звільнити всіх українських політв'язнів.

Російські окупаційні війська обстріляли українські позиції 20 разів, один захисник поранений.

Рада Європейського Союзу продожила санкції проти Криму ще на один рік.

Теги: Нафтогаз Анексія Криму Новини Криму Випуск новин Газовий конфлікт
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 18 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як вивести 16 видів плям
18 червня, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук