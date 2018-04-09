Підсумковий випуск новин за 21:00: Наслідки санкцій проти РФ. Звіт Смоленської катастрофи

У підсумковому випуску новин за 9 квітня станом на 21:00 – через нові санкції США російські олігархи сьогодні лише за декілька годин збідніли приблизно на 9 мільярдів доларів. Польща готується оприлюднити головну причину Смоленської катастрофи.

Також у випуску: На другий день після Великодня в Україні відзначають Поливаний понеділок. Російське Міноборони заявляє, що атаку провели ізраїльські літаки з території Лівану. Туреччина підтримала введення миротворців ООН на Донбас. Сьогодні вночі українські прикордонники не пустили членів екіпажу кримського судна "Норд" до окупованого Криму.