22:20
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін захопить Чехію? Провальні ракети Росії
      Вєсті Кремля
      22:03, сьогодні
      Вєсті.UA: Інтимні чутки про Гончарука. Панібратство в команді Зеленського
      Вєсті.UA
      19:49, сьогодні
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО СМОГ У КИЄВІ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Нова керівниця НАЗК. Звільнення голови Київської ОДА

      Випуск новин 1591 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 20 жовтня станом на 21:00 – НАЗК отримало нову очільницю – Наталію Новак. Щоправда, нова керівниця агенства призначена на посаду тимчасово, зазначають на сайті Кабінету міністрів. Лише сто днів провів на посаді голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян. Він опублікував у Фейсбуці свою заяву про звільнення за власним бажанням.

      Також у випуску:

      Другу добу поспіль обстрілюють ділянку розведення Золоте-4.

      Світ охопили масові протести: люди вийшли на вулиці Сантьяго, Бейруту та Гонконгу.

      ДТП за участі українців сталися у Чехії та Угорщині.

      НАТО не надаватиме жодної допомоги Туреччині у разі контратаки Сирійських військ.

      blog_ava
      Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
      сьогодні
      28531
      Теги: Новини Києва Новини України Випуск новин НАЗК
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 жовтня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Історія капітана Шредера: як нацист євреїв від Гітлера рятував
      сьогодні , 22:00 Історія капітана Шредера: як нацист євреїв від Гітлера рятував
      Борис Немировський 99
      Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти
      сьогодні , 21:01 Авіакатастрофи в Україні: коли і чому розбивалися літаки та вертольоти
      Світлана Попова 349
      Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      сьогодні , 19:01 Зустріч у Мінську: переговори можуть поставити хрест на нормандському форматі
      Інна Жолобович 4284
      Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      сьогодні , 18:42 Коломойський "надуває вуха". Олексій Гарань – про те, чому ЗеКоманді не потрібен сильний олігарх
      Олексій Гарань 718
      Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      сьогодні , 18:30 Як "95 квартал" і хор імені Верьовки можуть закопати Зеленського
      Антон Голобородько 2081
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук