Підсумковий випуск новин за 21:00: Нова керівниця НАЗК. Звільнення голови Київської ОДА
У підсумковому випуску новин за 20 жовтня станом на 21:00 – НАЗК отримало нову очільницю – Наталію Новак. Щоправда, нова керівниця агенства призначена на посаду тимчасово, зазначають на сайті Кабінету міністрів. Лише сто днів провів на посаді голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян. Він опублікував у Фейсбуці свою заяву про звільнення за власним бажанням.
Також у випуску:
Другу добу поспіль обстрілюють ділянку розведення Золоте-4.
Світ охопили масові протести: люди вийшли на вулиці Сантьяго, Бейруту та Гонконгу.
ДТП за участі українців сталися у Чехії та Угорщині.
НАТО не надаватиме жодної допомоги Туреччині у разі контратаки Сирійських військ.
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі