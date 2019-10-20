Підсумковий випуск новин за 21:00: Нова керівниця НАЗК. Звільнення голови Київської ОДА

У підсумковому випуску новин за 20 жовтня станом на 21:00 – НАЗК отримало нову очільницю – Наталію Новак. Щоправда, нова керівниця агенства призначена на посаду тимчасово, зазначають на сайті Кабінету міністрів. Лише сто днів провів на посаді голова Київської ОДА Михайло Бно-Айріян. Він опублікував у Фейсбуці свою заяву про звільнення за власним бажанням.

Також у випуску: Другу добу поспіль обстрілюють ділянку розведення Золоте-4. Світ охопили масові протести: люди вийшли на вулиці Сантьяго, Бейруту та Гонконгу. ДТП за участі українців сталися у Чехії та Угорщині. НАТО не надаватиме жодної допомоги Туреччині у разі контратаки Сирійських військ.