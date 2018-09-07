Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові докази в отруєнні Скрипалів. Трагедія на Волині
У підсумковому випуску новин за 7 вересня станом на 21:00 – Скрипаля намагалися отруїти за співпрацю з іноземною розвідкою. Напередодні ж провідні країни підтримали висновки Великої Британії щодо причетності Росії до застосування хімічної зброї. У Луцьку на уроці фізкультури померла першокласниця. Дівчинка знепритомніла просто посеред заняття.
Також у випуску:
Сенцов відмовився від госпіталізації до цивільної лікарні у місті Лабитнангі.
На Херсонщині через викиди в Криму евакуйовують дітей, частина шкіл призупинила процес навчання.
Кияни вже четвертий місяць сидять без гарячої води.
Джерело: 24 канал
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