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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові докази в отруєнні Скрипалів. Трагедія на Волині

Випуск новин 112 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 7 вересня станом на 21:00 – Скрипаля намагалися отруїти за співпрацю з іноземною розвідкою. Напередодні ж провідні країни підтримали висновки Великої Британії щодо причетності Росії до застосування хімічної зброї. У Луцьку на уроці фізкультури померла першокласниця. Дівчинка знепритомніла просто посеред заняття.

Також у випуску:

Сенцов відмовився від госпіталізації до цивільної лікарні у місті Лабитнангі.

На Херсонщині через викиди в Криму евакуйовують дітей, частина шкіл призупинила процес навчання.

Кияни вже четвертий місяць сидять без гарячої води.

Теги: Новини Росії Випуск новин Отруєння Сергія Скрипаля Великобританія Новини Луцька Жертви
Джерело: 24 канал
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