Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові подробиці харківської ДТП. Туристична поліція

У підсумковому випуску новин за 30 травня станом на 21:00 – У Харкові під час судового розгляду доказів сторони захисту обвинувачених у смертельній ДТП Геннадія Дронова та Олени Зайцевої адвокат Дронова заявив про низку клопотань. У курортних зонах Одещини з 1 червня працюватиме новий підрозділ туристичної поліції.

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