Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові правила в'їзду в Шенген. Зустріч Сенцова з сестрою

Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові правила в'їзду в Шенген. Зустріч Сенцова з сестроюВипуск новин 200 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 5 липня станом на 21:00 – Європарламент затвердив нові правила пересування у Шенгенській зоні. Авторизація для подорожей для громадян країн, які не входять у ЄС, буде коштувати сім євро на три роки. Європарламент схвалив нові правила в’їзду до Шенгенської зони, які запрацюють з 2021 року.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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