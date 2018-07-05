Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові правила в'їзду в Шенген. Зустріч Сенцова з сестрою

У підсумковому випуску новин за 5 липня станом на 21:00 – Європарламент затвердив нові правила пересування у Шенгенській зоні. Авторизація для подорожей для громадян країн, які не входять у ЄС, буде коштувати сім євро на три роки. Європарламент схвалив нові правила в’їзду до Шенгенської зони, які запрацюють з 2021 року.

Також у випуску: Холодницький вимагає не брати як докази плівки з його кабінету. У Таїланді через шторм потонули два човни, 53 людини зникли безвісти. Слов'янськ та Краматорськ під українськими прапорами: як 4 роки тому звільняли міста.