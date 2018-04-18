Підсумковий випуск новин за 21:00: Нові жертви у ДТП в Кривому Розі. Скандал навколо БМП

У підсумковому випуску новин за 18 квітня станом на 21:00 – кількість жертв внаслідок зіткнення маршрутки, легковика і автобуса у ДТП в Кривому Розі, тепер загиблих 9 людей. У Верховній Раді зібрали спеціальне засідання через розслідування журналістів про оборудки у сфері оборони. Сьогодні профільний комітет Верховної Ради розглянув схему щодо закупівлі польських БМП.

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В Одесі митці вирішили вшанувати відомих котів міста і почали робити їх скульптури.

Протестувальники у Єревані заблокували резиденцію прем'єр-міністра Сержа Саргсяна.