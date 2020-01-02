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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий керівник відділу в ДБР. Жертви повені в Індонезії

      Випуск новин 48 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 2 січня станом на 21:00 – Олександра Буряка призначили керівником відділу з розслідування "справ Майдану". До цього він був на посаді заступника директора установи. Індонезію просто у новорічну ніч поглинула велика вода. Звідти масово евакуюють людей.

      Також у випуску:

      На острові Тайвань в авіакатастрофі загинув очільник Збройних сил регіону Шен Йімін та ще семеро військових. 

      Зі Штатів до України повернулася картина відомого українського художника Михайла Паніна під назвою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричною".

      У регіонах Південного Уельсу в Австралії вирують масштабні лісові пожежі. Клуби диму видно навіть із космосу.

      Коли колядують, щедрують і посівають
      сьогодні
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      Теги: Новини України Жертви Випуск новин Державне бюро розслідувань
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