Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий керівник відділу в ДБР. Жертви повені в Індонезії

У підсумковому випуску новин за 2 січня станом на 21:00 – Олександра Буряка призначили керівником відділу з розслідування "справ Майдану". До цього він був на посаді заступника директора установи. Індонезію просто у новорічну ніч поглинула велика вода. Звідти масово евакуюють людей.

Також у випуску: На острові Тайвань в авіакатастрофі загинув очільник Збройних сил регіону Шен Йімін та ще семеро військових. Зі Штатів до України повернулася картина відомого українського художника Михайла Паніна під назвою "Таємний виїзд Івана Грозного перед опричною". У регіонах Південного Уельсу в Австралії вирують масштабні лісові пожежі. Клуби диму видно навіть із космосу.