Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий рекорд у Львові. Обстріли на фронті

У підсумковому випуску новин за 9 березня станом на 21:00 – у Львові понад 400 бандуристів вшанували та вкотре возвеличили пам'ять видатного українця Тараса Шевченка. Вони виконали легендарні твори Кобзаря та встановили національний рекорд. Бойовики обстріляли українських військових у перший день тиші: на передовій зафіксували один обстріл, минулося без жертв та поранених.

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