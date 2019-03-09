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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий рекорд у Львові. Обстріли на фронті

      Випуск новин 38

      У підсумковому випуску новин за 9 березня станом на 21:00 – у Львові понад 400 бандуристів вшанували та вкотре возвеличили пам'ять видатного українця Тараса Шевченка. Вони виконали легендарні твори Кобзаря та встановили національний рекорд. Бойовики обстріляли українських військових у перший день тиші: на передовій зафіксували один обстріл, минулося без жертв та поранених.

      Також у випуску:

      На майдані Незалежності зібралися близько трьох тисяч людей, які вимагають розслідувати справу незаконних схем з постачання деталей на державні оборонні підприємства.

      1 квітня замість паперових рецептів лікарі виписуватимуть електронні. Весь ланцюжок на шляху до видачі медикаментів проходитиме через електронну систему охорони здоров'я.

      Журналісти 24 каналу з'ясували, як живеться людям в окупованому Донецьку та Луганську.

      Протестувальники рухи "жовтих жилетів" вийшли на мітинг 17 раз.

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      Теги: Новини Львова Війна на Донбасі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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