Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий список санкцій Росії. Економічні підсумки року

У підсумковому випуску новин за 25 грудня станом на 21:00 – Російська Федерація розширила список санкцій проти України. Новий так званий різдвяний пакет вміщує 567 осіб – це на 245 прізвищ більше, ніж було у першому списку. 2018 став роком економічної стабільності,але не приніс прориву.

Також у випуску: В Одесі знову були сутички навколо захоплення зеленої зони. В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися близько півтори сотні населених пунктів. 25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове