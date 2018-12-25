Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий список санкцій Росії. Економічні підсумки року
У підсумковому випуску новин за 25 грудня станом на 21:00 – Російська Федерація розширила список санкцій проти України. Новий так званий різдвяний пакет вміщує 567 осіб – це на 245 прізвищ більше, ніж було у першому списку. 2018 став роком економічної стабільності,але не приніс прориву.
Також у випуску:
В Одесі знову були сутички навколо захоплення зеленої зони.
В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися близько півтори сотні населених пунктів.
25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі