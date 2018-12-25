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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий список санкцій Росії. Економічні підсумки року

      Випуск новин 70 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 25 грудня станом на 21:00 – Російська Федерація розширила список санкцій проти України. Новий так званий різдвяний пакет вміщує 567 осіб – це на 245 прізвищ більше, ніж було у першому списку. 2018 став роком економічної стабільності,але не приніс прориву.

      Також у випуску:

      В Одесі знову були сутички навколо захоплення зеленої зони.

      В Україні через погіршення погодних умов без світла залишилися близько півтори сотні населених пунктів.

      25 грудня християни західного обряду відзначають Різдво Христове

      Теги: Випуск новин Санкції Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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