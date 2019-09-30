Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий транш МВФ. Позов Кличка проти Богдана і Гончарука

У підсумковому випуску новин за 30 вересня станом на 21:00 – вже до кінця 2019 року Україна отримає нову програму фінансування від МВФ, це прогнозує український прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Голова Києва Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів – особисто прем’єр-міністра Олексія Гончарука і керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

Також у випуску: Уперше в історії Україна виборола перемогу на Чемпіонаті Світу з пейнтболу. Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО. У Черкасах після дезінсекції евакуювали 20 людей.