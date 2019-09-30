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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий транш МВФ. Позов Кличка проти Богдана і Гончарука

      113 Читать новость на русском
      Випуск новин з Ілоною Довгань
      Випуск новин з Ілоною Довгань / 24 канал

      У підсумковому випуску новин за 30 вересня станом на 21:00 – вже до кінця 2019 року Україна отримає нову програму фінансування від МВФ, це прогнозує український прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Голова Києва Віталій Кличко позивається до Кабінету міністрів – особисто прем’єр-міністра Олексія Гончарука і керівника Офісу Президента Андрія Богдана.

      Також у випуску:

      Уперше в історії Україна виборола перемогу на Чемпіонаті Світу з пейнтболу. 

      Зеленський звільнив Олександра Данилюка з посади секретаря РНБО.

      У Черкасах після дезінсекції евакуювали 20 людей.

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      Теги: Олексій Гончарук Новини України Випуск новин Транш МВФ МВФ Віталій Кличко Андрій Богдан
      Джерело: 24 канал
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