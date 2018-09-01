Підсумковий випуск новин за 21:00: Новий ватажок "ДНР". Відключення аналогового ТБ

У підсумковому випуску новин за 1 вересня станом на 21:00 – вже за кілька годин після офіційного оголошення про смерть Захарченка в так званій "ДНР" самопроголосився новий лідер. Ним став колишній віце-прем'єр Дмитро Трапєзніков. В Україні таки відключають аналогове мовлення, попри те, що суд це робити заборонив. Не на камеру джерела у Концерні кажуть: вимикати сигнал змусила влада.

Також у випуску: Українського політв'язня Володимира Балуха адміністрація колонії хоче відправити в карцер. Суд виніс покарання організаторові вбивства журналіста Бабченка Борисові Герману – 4,5 роки в'язниці. У храмі прощалися з сенатором Джоном Маккейном.