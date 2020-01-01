Підсумковий випуск новин за 21:00: Новорічні протести у Гонконгу. Забіг у Запоріжжі

У підсумковому випуску новин за 1 січня станом на 21:00 – у Гонконгу вкотре відбулися масові демонстрації. Мітингарі вимагали розслідування затримань учасників попередніх акцій та амністії заарештованих. У Запоріжжі понад півсотні бігунів взяли участь у традиційній пробіжці. Її влаштовують місцеві громадські організації, що закликають людей відмовитися від алкоголю.

Також у випуску: У Брюсселі у новорічну ніч вандали спалили приблизно 20 авто. Окрім машин зловмисники підпалювали й сміттєві баки, а також закидали камінням трамвай, порозбивавши у ньому всі вікна. Колишній очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба – не впорався з завданнями. Про це заявили в пресслужбі оновленого відомства. У новорічну ніч в Україні через пожежі загинули 12 людей. Усього їх зареєстрували понад 50. Рятувальники розповіли, що більшість інцидентів трапились через гірлянди, вибухи салюту та петарди.