22:58
1 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Безсмертний Бердимухамедов. Путін пробив дно
      Вєсті Кремля
      20:23, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Віктор Павлік йде в президенти? П'яний ефір з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      20:01, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Програми Випуск новин
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Новорічні протести у Гонконгу. Забіг у Запоріжжі

      Випуск новин 7 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 1 січня станом на 21:00 – у Гонконгу вкотре відбулися масові демонстрації. Мітингарі вимагали розслідування затримань учасників попередніх акцій та амністії заарештованих. У Запоріжжі понад півсотні бігунів взяли участь у традиційній пробіжці. Її влаштовують місцеві громадські організації, що закликають людей відмовитися від алкоголю.

      Також у випуску:

      У Брюсселі у новорічну ніч вандали спалили приблизно 20 авто. Окрім машин зловмисники підпалювали й сміттєві баки, а також закидали камінням трамвай, порозбивавши у ньому всі вікна.

      Колишній очільник Державного бюро розслідувань Роман Труба – не впорався з завданнями. Про це заявили в пресслужбі оновленого відомства.

      У новорічну ніч в Україні через пожежі загинули 12 людей. Усього їх зареєстрували понад 50. Рятувальники розповіли, що більшість інцидентів трапились через гірлянди, вибухи салюту та петарди.

      Найкращі флагманські смартфони 2019 року – підбірка Техно 24
      сьогодні
      15362
      Теги: Випуск новин Новини України Протести Протести у Гонконгу Новини Запоріжжя
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:20 Головні новини 1 січня: Новий рік, зміни-2020, транзит газу
      445
      сьогодні , 17:49 Найбільш значущі перемоги України 2019 року
      Євгенія Мазур 1406
      сьогодні , 16:00 Все про похмілля: симптоми, причини виникнення та як боротися
      Олександр Бевза 7431
      сьогодні , 15:20 Викрив корупцію – отримай 10% від награбованого: як офіційно заробити на хабарниках
      Ірина Поліщук 8541
      сьогодні , 12:00 Як позбутися похмілля: поради медиків
      Олександр Бевза 4402
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук