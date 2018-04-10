Підсумковий випуск новин за 21:00: Обшук у Савченко. Зустріч Порошенка з Меркель

У підсумковому випуску новин за 10 квітня станом на 21:00 – працівники СБУ навідалися до квартири та офісу благодійного фонду Надії Савченко з обшуком. Петро Порошенко після зустрічі з Меркель заявив, що Україна запровадить санкції проти російських бізнесменів, зокрема і проти Олега Дерипаски, який є наближеним до Путіна.

Також у випуску: Хто така Віра Савченко: просто сестра Надії чи сірий кардинал. У 8 роковини катастрофи під Смоленськом озвучили остаточну причину аварії. Росія блокує розгляд питання щодо миротворців на Донбасі на засіданнях Радбезу ООН. Доньку російського екс-шпигуна Юлію Скрипаль виписали з лікарні та доправили в безпечне місце.