Підсумковий випуск новин за 21:00: Обшук у Савченко. Зустріч Порошенка з Меркель
У підсумковому випуску новин за 10 квітня станом на 21:00 – працівники СБУ навідалися до квартири та офісу благодійного фонду Надії Савченко з обшуком. Петро Порошенко після зустрічі з Меркель заявив, що Україна запровадить санкції проти російських бізнесменів, зокрема і проти Олега Дерипаски, який є наближеним до Путіна.
Також у випуску:
Хто така Віра Савченко: просто сестра Надії чи сірий кардинал.
У 8 роковини катастрофи під Смоленськом озвучили остаточну причину аварії.
Росія блокує розгляд питання щодо миротворців на Донбасі на засіданнях Радбезу ООН.
Доньку російського екс-шпигуна Юлію Скрипаль виписали з лікарні та доправили в безпечне місце.
Джерело: 24 Канал
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