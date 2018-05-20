Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріл Зайцевого. Школа військових водолазів в Одесі

У підсумковому випуску новин за 20 травня станом на 21:00 – в Зайцевому проросійські бойовики двічі за добу обстріляли позиції Збройних сил України, двоє військових поранено. Вже два роки бійців, розвідників зокрема, тренують на сучасному обладнанні, щоби вони могли виконувати надскладні завдання.

Також у випуску: В Одесі розпочинається пляжний сезон. Луганський академічний театр не підкорився бойовикам і переїхав на підконтрольну Україні територію. 20 травня Україна вшановує пам'ять жертв сталінських репресій.