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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Обстріл Зайцевого. Школа військових водолазів в Одесі

Випуск новин 104 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 20 травня станом на 21:00 – в Зайцевому проросійські бойовики двічі за добу обстріляли позиції Збройних сил України, двоє військових поранено. Вже два роки бійців, розвідників зокрема, тренують на сучасному обладнанні, щоби вони могли виконувати надскладні завдання.

Також у випуску:

В Одесі розпочинається пляжний сезон.

Луганський академічний театр не підкорився бойовикам і переїхав на підконтрольну Україні територію.

20 травня Україна вшановує пам'ять жертв сталінських репресій.

Теги: Новини Одеси Випуск новин Війна на Донбасі Збройні Сили України Волонтери
Джерело: 24 Канал
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