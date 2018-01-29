Підсумковий випуск новин за 21:00: Операція НАБУ. Найкорумпованіші органи України
Випуск новин 22:04, 29 січня 416 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 29 січня станом на 21:00 – в Одесі детективи НАБУ затримали екс-керівників Адміністрації морпортів – Андрія Амеліна та його заступників. Американська торговельна палата в Україні опублікувала результати щорічного опитування щодо сприйняття рівня корупції в Україні.
Також у випуску:
На Сході України сьогодні було тихо. Бойовики відкривали вогонь 1 раз.
У спальному районі Харкова на сходах аптеки жінка підібрала пакет, який вибухнув.
У Харкові застрелився 20-річний курсант університету Повітряних сил.
З нагоди сторіччя битви під Крутами "Національний корпус" організував ходу центром Києва.
Джерело: 24 Канал
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