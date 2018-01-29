Підсумковий випуск новин за 21:00: Операція НАБУ. Найкорумпованіші органи України

У підсумковому випуску новин за 29 січня станом на 21:00 – в Одесі детективи НАБУ затримали екс-керівників Адміністрації морпортів – Андрія Амеліна та його заступників. Американська торговельна палата в Україні опублікувала результати щорічного опитування щодо сприйняття рівня корупції в Україні.

Також у випуску: На Сході України сьогодні було тихо. Бойовики відкривали вогонь 1 раз. У спальному районі Харкова на сходах аптеки жінка підібрала пакет, який вибухнув. У Харкові застрелився 20-річний курсант університету Повітряних сил. З нагоди сторіччя битви під Крутами "Національний корпус" організував ходу центром Києва.