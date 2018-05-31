Підсумковий випуск новин за 21:00: Організатор замаху на Бабченка. Чому Зідан йде з "Реалу"
У підсумковому випуску новин за 31 травня станом на 21:00 – правоохоронці оприлюднили ім'я людини, яка була організатором замаху на Аркадія Бабченка. Ним виявився підприємець Борис Герман. Головний тренер "Реалу" Зінедін Зідан подав у відставку з посади тренера футбольного клубу.
Також у випуску:
Реакція світу на "воскресіння" Бабченка. Історія ув'язнення Сенцова
Хто такий Борис Герман.
Проросійські бойовики цілеспрямовано випалюють село Південне на передовій.
Джерело: 24 канал
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