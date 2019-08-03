Підсумковий випуск новин за 21:00: Остаточні результати від ЦВК. Жахлива негода в Одесі
У випуску новин за 3 серпня станом на 21:00 – ЦВК оголосила офіційні результати виборів у Раду за партійними списками. Лідирує "Слуга народу", потім "Опозиційна платформа за життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос". В Одесі прокотилася потужна злива. За лічені хвилини вулиці міста перетворились на повноводні річки. Потік води зніс десяток припаркованих авто та зірвав асфальт.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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