Підсумковий випуск новин за 21:00: Остаточні результати від ЦВК. Жахлива негода в Одесі

У випуску новин за 3 серпня станом на 21:00 – ЦВК оголосила офіційні результати виборів у Раду за партійними списками. Лідирує "Слуга народу", потім "Опозиційна платформа за життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос". В Одесі прокотилася потужна злива. За лічені хвилини вулиці міста перетворились на повноводні річки. Потік води зніс десяток припаркованих авто та зірвав асфальт.

Також у випуску: Гривня зміцнила свої позиції відносно американського долара трохи більше, ніж на 9%. У Москві люди протестують проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до Московської думи. Голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова хочуть зробити спікером у Раді. У Хмельницькому влаштували забіг немовлят.

Джерело: 24 канал