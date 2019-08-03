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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
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      АНДРІЙ БОГДАН СЛУГА НАРОДУ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Остаточні результати від ЦВК. Жахлива негода в Одесі

      Випуск новин 44 Читать новость на русском

      У випуску новин за 3 серпня станом на 21:00 – ЦВК оголосила офіційні результати виборів у Раду за партійними списками. Лідирує "Слуга народу", потім "Опозиційна платформа за життя", "Батьківщина", "Європейська солідарність" та "Голос". В Одесі прокотилася потужна злива. За лічені хвилини вулиці міста перетворились на повноводні річки. Потік води зніс десяток припаркованих авто та зірвав асфальт.

      Також у випуску:

      Гривня зміцнила свої позиції відносно американського долара трохи більше, ніж на 9%.

      У Москві люди протестують проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до Московської думи. 

      Голову партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова хочуть зробити спікером у Раді.

      У Хмельницькому влаштували забіг немовлят.

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      Теги: Випуск новин Негода в Україні Новини Одеси ЦВК Парламентські вибори 2019 Новини України
      Джерело: 24 канал
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