Підсумковий випуск новин за 21:00: Отруєння дітей на Київщині. Обмін Бабченка на Сенцова

Підсумковий випуск новин за 21:00: Отруєння дітей на Київщині. Обмін Бабченка на СенцоваВипуск новин 133 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 3 липня станом на 21:00 – на Київщині у приватному дитячому таборі Переяслав-Хмельницького району зафіксували масове харчове отруєння дітей. Одна дитина перебуває у тяжкому стані – дівчинка впала в кому. Російський журналіст Аркадій Бабченко запропонував Росії обміняти себе на українського політв'язня Олега Сенцова.
Також у випуску:
Загинув боєць ЗСУ, який прикривав собою командира.
У законі про аліменти депутати приховали "зелену поправку".
Міністр інфраструктури анонсував перевірки салонів літаків.
Джерело: 24 канал
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