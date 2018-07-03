Підсумковий випуск новин за 21:00: Отруєння дітей на Київщині. Обмін Бабченка на Сенцова

У підсумковому випуску новин за 3 липня станом на 21:00 – на Київщині у приватному дитячому таборі Переяслав-Хмельницького району зафіксували масове харчове отруєння дітей. Одна дитина перебуває у тяжкому стані – дівчинка впала в кому. Російський журналіст Аркадій Бабченко запропонував Росії обміняти себе на українського політв'язня Олега Сенцова.

Також у випуску: Загинув боєць ЗСУ, який прикривав собою командира. У законі про аліменти депутати приховали "зелену поправку". Міністр інфраструктури анонсував перевірки салонів літаків.