Підсумковий випуск новин за 21:00: Папа Римський закликав до миру. Загадкова смерть журналіста

У підсумковому випуску новин за 15 квітня станом на 21:00 – до миру в Сирії закликав Папа Римський Франциск, після традиційної недільної молитви у Ватикані він сказав вірним, що стурбований ситуацією. У Єкатеринбурзі помер журналіст Максим БородІн, який оприлюднив докази участі російських найманців у війні в Сирії.

Також у випуску: Відео запуску ракети "Томагавк" по Сирії опублікували у Пентагоні. У Києві відбувся благодійний екозабіг. На Харківщині випустили на волю більше двох тисяч кажанів. Сирійському диктатору Асаду поставили ультиматум.