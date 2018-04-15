Підсумковий випуск новин за 21:00: Папа Римський закликав до миру. Загадкова смерть журналіста
У підсумковому випуску новин за 15 квітня станом на 21:00 – до миру в Сирії закликав Папа Римський Франциск, після традиційної недільної молитви у Ватикані він сказав вірним, що стурбований ситуацією. У Єкатеринбурзі помер журналіст Максим БородІн, який оприлюднив докази участі російських найманців у війні в Сирії.
Також у випуску:
Відео запуску ракети "Томагавк" по Сирії опублікували у Пентагоні.
У Києві відбувся благодійний екозабіг.
На Харківщині випустили на волю більше двох тисяч кажанів.
Сирійському диктатору Асаду поставили ультиматум.
Джерело: 24 Канал
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