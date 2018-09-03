Підсумковий випуск новин за 21:00: Паркан на кордоні з Росією. Витік хлору у Кривому Розі

У підсумковому випуску новин за 3 вересня станом на 21:00 – росіяни встановлюють огорожу в центрі селища Мілове на Луганщині. Після розпаду СРСР селище буквально розділили навпіл по вулиці Дружби народів. Одна частина опинилась на російській території, інша – на українській. У Кривому Розі на "Кривбасводоканалі" стався витік хлору з танк-контейнера. Внаслідок аварії постраждала одна жінка.

Також у випуску: Президент вніс до парламенту законопроект про зміни до Конституції України. Затриманих податківців, яких звозили до Києва гвинтокрили рік тому – відпустили з-під варти. Ірландський лоукост Ryanair полетів у свій перший рейс із Борисполя.