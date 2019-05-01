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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ
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      ВЕЛИКДЕНЬ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Паспорти РФ кримчанам. Битва тюльпанами на 1 травня у Харкові

      Випуск новин 50 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 1 травня станом на 21:00 – Путін дозволив видавати російські паспорти кримцям, які ще до окупації виїхали з півострова. Про це йдеться на сайті Кремля. У Харкові 1 травня відбулося дві акції. Одна група людей організували ходу-святкування 1 травня. Інша група влаштувала акцію "поховання" комунізму, учасники принесли траурні вінки до пам'ятника Першій майовці.

      Також у випуску:

      Що очікують жителі Донбасу від Володимира Зеленського.

      Щонайменше 6 обстрілів за добу зафіксували українські військові від ворога, як результат – двоє армійців були поранені.

      Тернопільщина оговтується від стихії, яка пронеслася областю на Великдень.

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      Теги: Новини України Анексія Криму Володимир Путін Новини Харкова Україна – Росія Випуск новин Новини Криму Декомунізація
      Джерело: 24 канал
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