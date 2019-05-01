Підсумковий випуск новин за 21:00: Паспорти РФ кримчанам. Битва тюльпанами на 1 травня у Харкові
У підсумковому випуску новин за 1 травня станом на 21:00 – Путін дозволив видавати російські паспорти кримцям, які ще до окупації виїхали з півострова. Про це йдеться на сайті Кремля. У Харкові 1 травня відбулося дві акції. Одна група людей організували ходу-святкування 1 травня. Інша група влаштувала акцію "поховання" комунізму, учасники принесли траурні вінки до пам'ятника Першій майовці.
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Джерело: 24 канал
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