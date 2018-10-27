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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Перехід на зимовий час. Посилки з бомбами в США

      Випуск новин 316 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 27 жовтня станом на 21:00 – цієї ночі всі українці мають шанс довше поспати, адже прокидатися буде потрібно на годину пізніше. Традиційно в останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час. Напередодні в США арештували злочинця, який майже тиждень розсилав вибухові пристрої тим, хто критикує Трампа.

      Також у випуску:

      У Пітсбургу в США озброєний чоловік увірвався до синагоги та відкрив вогонь, внаслідок стрілянини, щонайменше, 8 людей загинули.

      Гоночне авто в'їхало в натовп під час перегонів у Кривому Розі, машина збила глядачів: двоє дорослих і двоє дітей.

      Активісти супроводжують з Одеси до Тульчина фуру з вівцями, що помирають.

      На фронті продовжуються обстріли: бойовики гатять переважно зі стрілецької зброї та засилають своїх розвідників.

      Теги: Випуск новин Новини України Новини США Дональд Трамп Посилки з бомбами у США
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 27 жовтня
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