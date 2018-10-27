Підсумковий випуск новин за 21:00: Перехід на зимовий час. Посилки з бомбами в США

У підсумковому випуску новин за 27 жовтня станом на 21:00 – цієї ночі всі українці мають шанс довше поспати, адже прокидатися буде потрібно на годину пізніше. Традиційно в останню неділю жовтня Україна переходить на зимовий час. Напередодні в США арештували злочинця, який майже тиждень розсилав вибухові пристрої тим, хто критикує Трампа.

Також у випуску: У Пітсбургу в США озброєний чоловік увірвався до синагоги та відкрив вогонь, внаслідок стрілянини, щонайменше, 8 людей загинули. Гоночне авто в'їхало в натовп під час перегонів у Кривому Розі, машина збила глядачів: двоє дорослих і двоє дітей. Активісти супроводжують з Одеси до Тульчина фуру з вівцями, що помирають. На фронті продовжуються обстріли: бойовики гатять переважно зі стрілецької зброї та засилають своїх розвідників.