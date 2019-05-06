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      АВІАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЄВО ОЛЕКСАНДР СИРСЬКИЙ МЕГАН МАРКЛ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Перемир'я між Ізраїлем та Палестиною. Контрабанда до Польщі

      Випуск новин 16

      У підсумковому випуску новин за 6 травня станом на 21:00 – палестинські бойовики та ізраїльська армія домовилися про припинення вогню. Там дві доби тривали ракетні обстріли: із сектору Газа бойовики випустили 600 ракет по півдню Ізраїлю. Волинянин намагався нелегально вивезти до Польщі майже 12 кілограмів бурштину. Ховав їх він у конструктивних порожнинах свого мікроавтобуса.

      Також у випуску: 

      Вогонь на фронті не стихає, проросійські бойовики вісім разів обстріляли позиції українських військових.

      На Прикарпатті вантажівка з туристами злетіла з обриву: троє осіб загинули, дев'ятеро – у лікарні.

      Петро Порошенко представив нового командувача Операції об'єднаних сил: ним став генерал-лейтенант Олександр Сирський.

      Шевченківський райсуд Києва дозволив Роману Насірову забрати закордонний паспорт, тож тепер він може виїздити за межі держави.

       

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      Теги: Новини Ізраїля Палестина Контрабанда Новини Польщі Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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