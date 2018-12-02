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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ГВОЗДИК – СТІВЕНСОН ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Перший тиждень воєнного стану. Арешт у справі обвалу у школі

      Випуск новин 195 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску за 2 грудня станом на 21:00 – майже тиждень українці живуть у воєнному стані. Офіційно обмеження торкнулися тільки 10 областей, але відреагувала вся Україна, десь панікою, а десь і конструктивом. Трьох осіб, причетних до обвалу у спортзалі школи у Вишневому, затримала поліція – їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

      Також у випуску:

      Усі українські моряки вже перебувають у московських СІЗО, за словами адвоката Полозова.

      У Сан-Франциско представники української діаспори прикувалися кайданками біля військового корабля, вимагаючи звільнення наших моряків.

      Безпілотник ОБСЄ зафіксував на території окупованого Донбасу понад сто одиниць важкої техніки окупантів.

      На право будівництва сміттєпереробного заводу у Львові претендує п'ять компаній світового рівня.

      Теги: Новини України Випуск новин Воєнний стан в Україні Новини Києва Кримінальні новини
      Джерело: 24 канал
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