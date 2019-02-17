Підсумковий випуск новин за 21:00: Підпал авто в Одесі. Порятунок туристки на Закарпатті
У підсумковому випуску новин за 17 лютого станом на 21:00 – в Одесі спалили авто відомого історика та громадського діяча Олександра Бабича. На щастя, вогонь не перекинувся на будинок, у якому перебували рідні активіста. Рятувальники знайшли туристку, яка напередодні заблукала у горах на Закарпатті. Її врятувало те, що вона була добре вдягнута та знайшла дім лісників.
Також у випуску:
Винуватець смертельної ДТП у Києві, в якому загинула пасажирка таксі, прийшов з повинною до поліції.
Четверта громада на Одещині перейшла до помісної церкви України.
Бойовики продовжують порушувати режим припинення вогню: один військовослужбовець ЗСУ загинув, двоє поранені.
Як мусульмани у Криму здобувають релігійну свободу від Росії.
сьогодні
Джерело: 24 канал
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