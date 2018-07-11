Підсумковий випуск новин за 21:00: Експеримент з "Молотом". Мітинг власників євроблях
У підсумковому випуску новин за 10 липня станом на 21:00 – на Рівненському полігоні завершився слідчій експеримент із навмисним підривом двох мінометів "Молот" та одного старого радянського. У центрі Києва відбувся протест власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Майже 5 тисяч мітингувальників висунули свої вимоги.
Також у випуску:
Україні не нададуть статус партнера НАТО з розширеними можливостями.
Телеканал "Інтер" оштрафували на чотири мільйони гривень через трансляцію концерту на 9 травня.
Троє мінометників, які були поранені під час вибуху на Рівненському полігоні одужують, лікарі оцінюють їхній стан як середньо важкий.
Джерело: 24 канал
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