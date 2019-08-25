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      ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА САМІТ G7

      Підсумковий випуск новин за 21:00: Питання Росії на саміті G7. Бойовики підірвали свою позицію

      Випуск новин 257 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 25 серпня станом на 21:00 – лідери "Великої сімки" після обговорення погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. Однак повертати Путіна за стіл наразі наміру не мають. Бойовики обстріляли свою ж позицію, аби ввести в оману населення. ПсевдоЗМІ так званих "ЛДНР" вже почали писати про обстріл їхніх позиції українськими військовими.

      Також у випуску:

      У Києві охочі бігли в пам'ять про загиблих на Донбасі військових.

      Дар'я Білодід зайняла перше місце у фіналі світової першості в Токіо.

      Без вакцинації не пускатимуть до школи.

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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Саміт G7 Випуск новин Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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