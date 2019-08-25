Підсумковий випуск новин за 21:00: Питання Росії на саміті G7. Бойовики підірвали свою позицію
У підсумковому випуску новин за 25 серпня станом на 21:00 – лідери "Великої сімки" після обговорення погодилися зміцнити діалог і координацію з Росією. Однак повертати Путіна за стіл наразі наміру не мають. Бойовики обстріляли свою ж позицію, аби ввести в оману населення. ПсевдоЗМІ так званих "ЛДНР" вже почали писати про обстріл їхніх позиції українськими військовими.
Також у випуску:
У Києві охочі бігли в пам'ять про загиблих на Донбасі військових.
Дар'я Білодід зайняла перше місце у фіналі світової першості в Токіо.
Без вакцинації не пускатимуть до школи.
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Головні новини 25 серпня: саміт G7, чергові втрати на Донбасі та річниця заснування Донецькасьогодні , 22:20
-
"Шахтар" прогнозовано познущався з "Маріуполя" й відсвяткував 150-річчя Донецька: відеосьогодні , 21:22
-
Українські гімнастки виграли три золота й бронзу на Кубку світового виклику: відеосьогодні , 21:00
Коментарі