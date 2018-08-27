Підсумковий випуск новин за 21:00: Початок санкцій проти Росії. Розгін протесту в Молдові

У підсумковому випуску новин за 27 серпня станом на 21:00 – нові санкції США проти Росії вступили в силу з 27 серпня у Вашингтоні. Вони передбачають припинення надання державних кредитів, заборону постачання товарів для оборонного сектора та фінансування закупівлі зброї. Поліцейські на головній площі Кишинева у Молдові почали відтягувати людей за руки і за ноги, вихоплюючи по одному з натовпу.

Також у випуску: Бійці ЗСУ намагаються загасити пожежу біля Новоградівського. У Дніпрі затримали організатора секс-турів, який постачав неповнолітніх дівчат іноземцям для втіхи. У Росії платитимуть за доноси.