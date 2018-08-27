Підсумковий випуск новин за 21:00: Початок санкцій проти Росії. Розгін протесту в Молдові
У підсумковому випуску новин за 27 серпня станом на 21:00 – нові санкції США проти Росії вступили в силу з 27 серпня у Вашингтоні. Вони передбачають припинення надання державних кредитів, заборону постачання товарів для оборонного сектора та фінансування закупівлі зброї. Поліцейські на головній площі Кишинева у Молдові почали відтягувати людей за руки і за ноги, вихоплюючи по одному з натовпу.
Також у випуску:
Бійці ЗСУ намагаються загасити пожежу біля Новоградівського.
У Дніпрі затримали організатора секс-турів, який постачав неповнолітніх дівчат іноземцям для втіхи.
У Росії платитимуть за доноси.
Джерело: 24 канал
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