Підсумковий випуск новин за 21:00: Подробиці бою під Кримським. Контроль швидкості на дорогах

У підсумковому випуску новин за 29 липня станом на 21:00 – біля Кримського через обстріл бойовиків загинули двоє наших військових. Відомо, що атакувала бійців диверсійно-розвідувальна група. Після серії смертельних аварій чиновники збираються посилити покарання для порушників правил дорожнього руху, та повернути на дороги контроль швидкості.

Також у випуску: Смертельна ДТП на Львівщині. Врятовані мігранти в Іспанії. Рейтинги "кнопкодавів".