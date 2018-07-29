Підсумковий випуск новин за 21:00: Подробиці бою під Кримським. Контроль швидкості на дорогах
У підсумковому випуску новин за 29 липня станом на 21:00 – біля Кримського через обстріл бойовиків загинули двоє наших військових. Відомо, що атакувала бійців диверсійно-розвідувальна група. Після серії смертельних аварій чиновники збираються посилити покарання для порушників правил дорожнього руху, та повернути на дороги контроль швидкості.
Також у випуску:
Смертельна ДТП на Львівщині.
Врятовані мігранти в Іспанії.
Рейтинги "кнопкодавів".
Джерело: 24 канал
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