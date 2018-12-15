Підсумковий випуск новин за 21:00: Помісна українська церква. Перевірка метро у Харкові

У підсумковому випуску новин за 15 грудня станом на 21:00 – в Україні обрали предстоятеля Єдиної помісної православної церкви. 4 години тривав Об'єднавчий собор в Софії Київській. У Харкові тестували підземку на випадок авіанальоту. Вночі, коли метро було зачинене для пасажирів, там тренувалися його працівники.

Також у випуску: Під Мар'їнкою терористи обрали підступну тактику – ховаються за спинами мирних мешканців. В Україні створили Єдину помісну православну церкву, її предстоятелем став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.