Підсумковий випуск новин за 21:00: Порошенко ініціює засідання РНБО. Ринок продажу "євроблях"
У підсумковому випуску новин за 28 серпня станом на 21:00 – Петро Порошенко ініціює засідання Ради національної безпеки - через "морську блокаду" Росії. Лише за півтори тисячі доларів можна їхати в Жмеринку за двадцятирічним Volkswagen, пригнаним з Польщі. Інший умілець переконує, що документи будуть на 5 років на Audi за дві з половиною зелених.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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