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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Порошенко ініціює засідання РНБО. Ринок продажу "євроблях"

Випуск новин 189 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 28 серпня станом на 21:00 – Петро Порошенко ініціює засідання Ради національної безпеки - через "морську блокаду" Росії. Лише за півтори тисячі доларів можна їхати в Жмеринку за двадцятирічним Volkswagen, пригнаним з Польщі. Інший умілець переконує, що документи будуть на 5 років на Audi за дві з половиною зелених.

Також у випуску:

Директор ДБР Труба відмовився затверджувати 27 кандидатів на керівні посади у відомстві, бо у них зіпсована репутація.

Росія готується до наймасштабніших військових навчань з часів Брежнєва – "Схід-2018".

На Одещині поблизу села Грибівка перекинувся мікроавтобус із відпочивальниками. 11 людей поранено, серед них троє дітей.

Теги: Петро Порошенко Новини політики Випуск новин Авто РНБО
Джерело: 24 канал
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