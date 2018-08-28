Підсумковий випуск новин за 21:00: Порошенко ініціює засідання РНБО. Ринок продажу "євроблях"

У підсумковому випуску новин за 28 серпня станом на 21:00 – Петро Порошенко ініціює засідання Ради національної безпеки - через "морську блокаду" Росії. Лише за півтори тисячі доларів можна їхати в Жмеринку за двадцятирічним Volkswagen, пригнаним з Польщі. Інший умілець переконує, що документи будуть на 5 років на Audi за дві з половиною зелених.

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