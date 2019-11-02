Підсумковий випуск новин за 21:00: Порятунок тварин. Унікальний балет у Харкові

У підсумковому випуску новин за 2 листопада станом на 21:00 – десять діб у тісних клітках, без їжі та води. У Польщі рятували тигрів, які стали жертвами виснажливого переїзду. Відомо, що звірі їхали з Італії до Росії. У Харкові відбулася прем'єра унікального балету. Замість сцени – реальна вода.

Також у випуску: Суд вирішив долю Дубневича. Для нардепа обрали запобіжний захід – 100 мільйонів гривень застави із носінням електронного браслета. Парламент прийняв революційний для газового ринку закон. НАК Нафтогаз більше не транспортуватиме паливо трубопроводом. Газотранспортна система перейде під контроль Міністерства фінансів. Представники Єврокомісії навідалися цього тижня на Приазов'я. Їздили на інвестфорум президента Зеленського. А разом з тим перевірили, як українці використовують кошти фінансової допомоги на відбудову регіону.