Підсумковий випуск новин за 21:00: Потоп у музеї на Поштовій площі. Закриття справи Кернеса

У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 21:00 – в центрі Києва прорвало водопровід, вже декілька днів історичні артефакти просто заливає водою. Активісти в черговий раз б'ють на сполох. Справу мера Харкова Геннадія Кернеса закрито. Таке рішення виніс суд через систематичну неявку прокурорів на судові засідання.

Також у випуску: У Хмельницькому матір здавала в оренду двох своїх маленьких дітей. Бізнесмена Олексія Тамразова відправили у СІЗО, але він може вийти під заставу у 3 мільйони гривень. В Україні розсекретили самохідну артустановку "Богдана", яка стріляє 155-міліметровими снарядами.