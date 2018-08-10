Підсумковий випуск новин за 21:00: Потоп у музеї на Поштовій площі. Закриття справи Кернеса
У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 21:00 – в центрі Києва прорвало водопровід, вже декілька днів історичні артефакти просто заливає водою. Активісти в черговий раз б'ють на сполох. Справу мера Харкова Геннадія Кернеса закрито. Таке рішення виніс суд через систематичну неявку прокурорів на судові засідання.
Також у випуску:
У Хмельницькому матір здавала в оренду двох своїх маленьких дітей.
Бізнесмена Олексія Тамразова відправили у СІЗО, але він може вийти під заставу у 3 мільйони гривень.
В Україні розсекретили самохідну артустановку "Богдана", яка стріляє 155-міліметровими снарядами.
Джерело: 24 Канал
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