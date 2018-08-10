22:41
10 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
13°C
27°C 12°C
  • субота
    28°C 12°C
  • неділя
    26°C 17°C
  • понеділок
    27°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Медведєв зібрався на війну. Загадкова Захарова
Вєсті Кремля
21:23, сьогодні
Вєсті.UA. Порошенко рівняється на вождя народів. Гриценко вляпався
Вєсті.UA
19:55, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Потоп у музеї на Поштовій площі. Закриття справи Кернеса

Випуск новин 44 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 10 серпня станом на 21:00 – в центрі Києва прорвало водопровід, вже декілька днів історичні артефакти просто заливає водою. Активісти в черговий раз б'ють на сполох. Справу мера Харкова Геннадія Кернеса закрито. Таке рішення виніс суд через систематичну неявку прокурорів на судові засідання.

Також у випуску:

У Хмельницькому матір здавала в оренду двох своїх маленьких дітей.

Бізнесмена Олексія Тамразова відправили у СІЗО, але він може вийти під заставу у 3 мільйони гривень.

В Україні розсекретили самохідну артустановку "Богдана", яка стріляє 155-міліметровими снарядами.

Теги: Геннадій Кернес Судді Новини Києва Випуск новин Новини Харкова
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук