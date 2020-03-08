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      8 БЕРЕЗНЯ КОРОНАВІРУС COVID-19 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОДА В КРИМУ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа через обстріли бойовиків. Коронавірус у ще 4-х країнах

      Випуск новин -

      У підсумковому випуску новин за 8 березня станом на 21:00 – біля Мар'їнки внаслідок обстрілів окупантів загорілись будинки мирних жителів. Коронавірус поширився на чотири нові країни: перші випадки зафіксували у Болгарії, Молдові, Парагваї та на Мальдівах.

      Також у випуску

      Гендерна рівність в Україні: як працюється жінкам у чоловічому колективі.

      Всесвітній марш жінок у Киргизстані закінчився бійками та затриманням.

      Володимир Зеленський поділився деталями переговорів з Володимиром Путіним.

      У Гаазі влаштували мовчазний протест у пам'ять загиблих в авіакатастрофі рейсу MH17.

      Гороскоп на тиждень 9 – 15 березня 2020 для всіх знаків Зодіаку
      сьогодні
      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Коронавірус Covid-19 Новини України Пожежа Війна на Донбасі Випуск новин
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