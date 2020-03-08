Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа через обстріли бойовиків. Коронавірус у ще 4-х країнах
У підсумковому випуску новин за 8 березня станом на 21:00 – біля Мар'їнки внаслідок обстрілів окупантів загорілись будинки мирних жителів. Коронавірус поширився на чотири нові країни: перші випадки зафіксували у Болгарії, Молдові, Парагваї та на Мальдівах.
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