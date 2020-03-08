Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа через обстріли бойовиків. Коронавірус у ще 4-х країнах

У підсумковому випуску новин за 8 березня станом на 21:00 – біля Мар'їнки внаслідок обстрілів окупантів загорілись будинки мирних жителів. Коронавірус поширився на чотири нові країни: перші випадки зафіксували у Болгарії, Молдові, Парагваї та на Мальдівах.

Також у випуску Гендерна рівність в Україні: як працюється жінкам у чоловічому колективі. Всесвітній марш жінок у Киргизстані закінчився бійками та затриманням. Володимир Зеленський поділився деталями переговорів з Володимиром Путіним. У Гаазі влаштували мовчазний протест у пам'ять загиблих в авіакатастрофі рейсу MH17.