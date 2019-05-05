Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа літака у Москві. Вбивство поліцейського на Київщині

У підсумковому випуску новин за 5 травня станом на 21:00 – у московському аеропорту "Шереметьєво" загорівся пасажирський літак, що прямував до Мурманська. За попередніми даними, 13 людей загинули. Невідомий застрелив заступника начальника поліції просто на терасі кафе в Києві. Це був не перший замах на поліцейського і пов'язують його із професійною діяльністю.

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