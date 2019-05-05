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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО МОВНЕ ПИТАННЯ
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      Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа літака у Москві. Вбивство поліцейського на Київщині

      Випуск новин 164 Читать новость на русском

      У підсумковому випуску новин за 5 травня станом на 21:00 – у московському аеропорту "Шереметьєво" загорівся пасажирський літак, що прямував до Мурманська. За попередніми даними, 13 людей загинули. Невідомий застрелив заступника начальника поліції просто на терасі кафе в Києві. Це був не перший замах на поліцейського і пов'язують його із професійною діяльністю.

      Також у випуску:

      На Донбасі під час бою зник військовий 35 бригади морської піхоти, його тіло може перебувати в одному з моргів на окупованій території. 

      Палестинські терористи випустили по Ізраїлю 400 ракет.

      В Івано-Франківську ковалі з різних країн світу вражають своїми витворами на фестивалі.

      blog_ava
      Вбивство поліцейського на Київщині: на загиблого вже скоювали замах
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      Теги: Пожежа авіація Новини Росії Випуск новин Новини Києва Кримінальні новини Поліція
      Джерело: 24 канал
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