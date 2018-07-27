Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа у Греції. Гроші від США на оборону України

У підсумковому випуску новин за 27 липня станом на 21:00 – у Греції з'ясовують, що призвело до загибелі людей через масштабні лісові пожежі, кількість жертв постійно зростає, влада повідомляє вже про 87 загиблих. США дадуть Україні 250 мільйонів на оборону, так вирішив тамтешній Конгрес. Ці гроші підуть на придбання військової техніки і спорядження для української армії.

Також у випуску: ДТП у Вінниці та на Донеччині. 16-і роковини Скнилівської трагедії. Відновлення швидкісного контролю на дорогах.