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РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа у Греції. Гроші від США на оборону України

Випуск новин 104 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 27 липня станом на 21:00 – у Греції з'ясовують, що призвело до загибелі людей через масштабні лісові пожежі, кількість жертв постійно зростає, влада повідомляє вже про 87 загиблих. США дадуть Україні 250 мільйонів на оборону, так вирішив тамтешній Конгрес. Ці гроші підуть на придбання військової техніки і спорядження для української армії.

Також у випуску:

ДТП у Вінниці та на Донеччині.

16-і роковини Скнилівської трагедії.

Відновлення швидкісного контролю на дорогах.

Теги: Новини України Жертви Випуск новин Збройні Сили України Новини США Гроші Греція Пожежа Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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