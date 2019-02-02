Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа у Києві. З'їзд "Народного фронту"

У підсумковому випуску новин за 2 лютого станом на 21:00 – у Києві спалахнула пожежа на складі електроінструментів, пластику та картону. Попередньо жертв та постраждалих немає. У Києві відбувся з'їзд політичної партії "Народний фронт", де обговорили, зокрема, участь їхнього кандидата на президентських виборах.

Також у випуску: У ЦВК зареєстрували рекордну кількість кандидатів на пост президента України за часів незалежності – 28 людей. Росія вийшла з ракетного договору слідом за США. У четверту річницю загибелі Андрія Кузьменка в Кривому Розі на місці, де загинув співак у ДТП, організували вже традиційний автопробіг пам'яті.