Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа у Києві. З'їзд "Народного фронту"
У підсумковому випуску новин за 2 лютого станом на 21:00 – у Києві спалахнула пожежа на складі електроінструментів, пластику та картону. Попередньо жертв та постраждалих немає. У Києві відбувся з'їзд політичної партії "Народний фронт", де обговорили, зокрема, участь їхнього кандидата на президентських виборах.
Також у випуску:
У ЦВК зареєстрували рекордну кількість кандидатів на пост президента України за часів незалежності – 28 людей.
Росія вийшла з ракетного договору слідом за США.
У четверту річницю загибелі Андрія Кузьменка в Кривому Розі на місці, де загинув співак у ДТП, організували вже традиційний автопробіг пам'яті.
Джерело: 24 канал
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