Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа в одеському готелі. День народження Скрябіна
У підсумкову випуску новин за 17 серпня станом на 21:00 – в Одесі сталася жахлива пожежа у готелі "Токіо Стар". Унаслідок пожежі загинуло 8 людей, ще 10 сильно постраждали. Сьогодні Андрій "Кузьма" Кузьменко відзначав би свій 51-ий день народження. Майже чотири роки тому не стало українського співака.
Також у випуску:
На Львівщині, у селі Родатичі, виступили гурти світової слави, зокрема, Апокаліптіка, "Zdob Si Zdub". А також наші: "ВВ", "Скрябін&Юркеш", "1914".
У київському музеї української діаспори відкрили виставку про неймовірну історію бійця батальйону Донбас Маркіяна Паславського.
Після трьох років полону з окупованого Криму повернувся український політв'язень Володимир Присич.
Джерело: 24 канал
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