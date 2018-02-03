Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа в церкві. Обстріл ОБСЄ
Випуск новин 22:17, 3 лютого 494 Читать новость на русском
У підсумковому випуску новин за 3 лютого станом на 21:00 – в ніч на 3 лютого згоріла церква Московського патріархату у Львові. бойовики обстріляли патруль ОБСЄ на території непідконтрольній Україні.
Також у випуску:
У двадцятьох селах на Волині відновили електропостачання.
В Сирією збили російський винищувач Су-25.
Україна виявилася найгіршою за кількістю щеплень.
Активісти вимагали знести православну каплицю біля Андріївського узвозу в Києві.
Джерело: 24 Канал
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