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НОВИНИ ПОЛЬЩІ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Підсумковий випуск новин за 21:00: Пожежа в церкві. Обстріл ОБСЄ

Випуск новин 22:17, 3 лютого 494 Читать новость на русском

У підсумковому випуску новин за 3 лютого станом на 21:00 – в ніч на 3 лютого згоріла церква Московського патріархату у Львові. бойовики обстріляли патруль ОБСЄ на території непідконтрольній Україні.

Також у випуску:

У двадцятьох селах на Волині відновили електропостачання.

В Сирією збили російський винищувач Су-25.

Україна виявилася найгіршою за кількістю щеплень.

Активісти вимагали знести православну каплицю біля Андріївського узвозу в Києві.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Новини Києва Випуск новин Новини Криму Новини Дніпра ОБСЄ УПЦ МП
Джерело: 24 Канал
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